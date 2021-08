Das Deutsche Rote Kreuz in Sachsen hat eine "Dankeschön"-Aktion für alle gegen Corona Geimpften im Freistaat aufgelegt. Das DRK teilte mit, damit wolle man sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern bedanken, die durch ihre Impfung bisher "aktiv die Pandemiebekämpfung unterstützten".

Alle bereits geimpften Personen aus Sachsen könnten "ab sofort von einer Vielzahl an Gutscheinen und Vorteilsangeboten von mehr als 500 Partnerunternehmen" profitieren, hieß es. Die Auswahl umfasse Reisen, Hotelaufenthalte, Mode, Sport, Gesundheit oder Elektronik. Geimpfte können sich auf einer speziellen Internetseite registieren. Eine Sprecherin des DRK sagte MDR SACHSEN auf Anfrage, die Registrierung erfolge auf Vertrauensbasis. Eine Kontrolle, ob wirklich nur Geimpfte die Angebote nutzen, gebe es nicht. Das müsse jeder mit sich selbst ausmachen, so die Sprecherin.

Von den DRK-Gutscheinen sollen - so der Plan - alle Geimpften profitieren, egal ob sie in einem Impfzentrum, bei dem Einsatz eines mobilen Impfteams oder bei Haus- und Betriebsärzten die Spritzen erhalten haben.



Zugleich kündigte das DRK an, terminfreie Impfaktionen außerhalb der Impfzentren auszuweiten. Auch Firmen, die mit Gutscheinangeboten die sächsische Impfkampagne unterstützen wollen, können sich noch beim DRK melden.