Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Sachsen hat seit Anfang des Jahres etwa 94.000 Corona-Impfdosen wegwerfen müssen. Bisher sei es dennoch gut gelungen, die Entsorgung so gering wie möglich zu halten, teilte ein DRK-Sprecher mit. Die stark sinkende Nachfrage nach Corona-Impfungen stelle das DRK jedoch vor Herausforderungen. Bei gut zwei Dritteln der Dosen (64 000) sei die Haltbarkeit abgelaufen gewesen, teilte das DRK mit. Bei den restlichen rund 30.000 Dosen handele es sich überwiegend um Impfstoff, der in geöffneten Ampullen ungenutzt geblieben sei.