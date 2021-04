Laut DRK sollen alle Menschen, die ihre Erstimpfung bereits in einem Impfzentrum erhalten haben, auch ihre zweite Dosis am selben Standort erhalten. Was mit Impfwilligen passiert, die ihre Zweitimpfung zum Beispiel aufgrund einer Erkrankung nicht mehr vor den Schließungen am 30. Juni erhalten können, ist laut Kai Kranich noch nicht abschließend geklärt. Erstimpftermine können deshalb ab Anfang Juni nur noch in den drei kreisfreien Städten angeboten werden.