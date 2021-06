Aufgrund der sinkenden Inzidenzwerte in Sachsen lockert Freistaat mit der neuen Corona-Schutzverordnung die Maskenpflicht ab 14. Juni. So entfällt an Schulen die Maskenpflicht für Schüler, Schülerinnen und schulisches Personal in den Gebäuden und auf dem Schulgelände, sobald in der kreisfreien Stadt oder dem Landkreis die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 35 liegt.