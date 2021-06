In drei Landkreisen in Sachsen ist die Testpflicht in vielen Bereichen bereits aufgehoben worden. In den nächsten Tagen werden voraussichtlich weitere Landkreise folgen. Dazu muss in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt der Schwellenwert 35 bei der 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner 14 Tage in Folge stabil unterschritten sein. Der Freistaat Sachsen hat für die ab der kommenden Woche geltende Überarbeitung der Corona-Schutzverordnung weitere Erleichterungen angekündigt.