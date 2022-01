Herr Dr. Brückner, wir stehen am Beginn des Jahres 2022 und mittlerweile schon am Übergang zum dritten Coronajahr. Was beschäftigt Sie mit Blick auf die Unternehmen in Sachsen am meisten?

Dr. Jörg Brückner: Die anhaltende Unsicherheit, denen die Betriebe ausgesetzt sind, macht mir Sorgen und deshalb verstehe ich auch die Frustration betroffener Firmen. Ständig gibt es neue Vorschriften, immer wieder müssen die Prozesse im Betrieb angepasst werden, ohne dass für den Kunden ein Mehrwert entsteht, geschweige denn, dass er ihn bezahlt. Besonders hart hat es das Hotel- und Gaststättengewerbe, die gesamte Tourismusbranche und den Einzelhandel getroffen. Die Halbwertszeit von Aussagen der Politik nimmt ab, die Vielstimmigkeit zu. Noch immer glauben recht viele Politiker, sie können diesen Prozess so in den Griff bekommen. Die nächste Maßnahme ist bestimmt die richtige. Etwas Demut und mehr Ehrlichkeit würden da weiterhelfen. Fakt ist doch, wir wissen noch nicht, wie wir diese Pandemie in Griff bekommen sollen. Es gibt keine einfachen Antworten. Und deshalb bleiben vor allem die Eigenverantwortlichkeit und die Zusammenarbeit im Betrieb so wichtig. Ohne Wertschöpfung kein wirtschaftlicher Erfolg, keine Steuereinnahmen und später keine verlässliche Sozialpolitik. Leben auf Pump – das funktioniert nicht. Früher oder später fällt so ein Kartenhaus zusammen, sei es im privaten oder im gesellschaftlichen Kontext.

Auch wenn das Bruttoinlandsprodukt laut Statistischem Bundesamt im vergangenen Jahr um 2,7 Prozent gewachsen ist, dämpft Corona die wirtschaftliche Erholung im Osten erneut. Was ist Ihre Perspektive?

Dr. Jörg Brückner: Die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Erholung der Wirtschaft haben sich massiv verschlechtert. Was viele Bürger irritiert, trifft auch die Betriebe: explodierende Energiepreise, eine weiter wachsende Bürokratie und politische Entscheidungen, die Strukturanpassungen größeren Umfangs auslösen. Dazu kommen akute Material- und Lieferengpässe, die eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau erschweren. Und nun kommt "plötzlich" die Inflation zurück, die offensichtlich bleiben wird und so auch die Politik des billigen Geldes beenden und der Verschuldung und einer ungezügelten Ausgabenpolitik den Boden entziehen wird. Die nervösen Reaktionen an den Börsen zeigen es, die Party ist vorbei. Die deutsche Bundesanleihe ist wieder nahe der Null-Linie, nachdem sie durch eine aggressive Finanzpolitik der EZB ins Minus gedrückt wurde. Wir haben schwierige Jahre vor uns – global, national und regional.

Dr. Jörg Brückner ist der Präsident der Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft. Bildrechte: VSW

Das Kurzarbeitergeld ist bis März verlängert, wo brauchen die Unternehmen eine finanzielle Unterstützung?

Dr. Jörg Brückner: Ja, es ist wieder verlängert worden, aber die Rücklagen sind weg. Nun muss der Bund einspringen, aber das sind auch hier wieder wir alle. Die Kurzarbeit finanzieren gemeinschaftlich die Beschäftigten und die Betriebe und das Geld fällt nicht vom Himmel. Nach zwei Jahren Dauerkrise müssen wir – auch in der Wirtschaft wieder zurück zur Normalität. Es geht nicht um neue Hilfen, sondern um die Frage – woher kommen die Mittel, wer soll das bezahlen? Am Ende haftet der Steuerzahler, also wir alle! Sparsamkeit beim Staat und Unterstützung für die Wirtschaft, damit wir wieder in fleißiger Arbeit neue Werte schaffen und sie unseren Kunden am Ort und in aller Welt zu deren Nutzen zur Verfügung stellen können. Was die Bundes- und Landespolitik dafür tun will, habe ich noch nicht gehört.