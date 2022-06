In Sachsens Arztpraxen ist die Infektion mit Covid-19 täglich präsent. Viele kämen derzeit mit Erkältungssymptomen in die Arztpraxis, sagt Hausärztin Uta Katharina Schmidt-Göhrich aus Dresden. Mindestens die Hälfte der Getesteten würde positiv auf das Virus getestet. Betroffen seien Menschen aus allen Altersgruppen.

Tatsächlich erwischt es doch sehr viele, altersmäßig nach meiner Erfahrung bunt gemischt, Erwachsene aus allen Altersgruppen. Uta Katharina Schmidt-Göhrich Hausärztin und Internistin

Die meisten hätten grippeähnliche Symptome. Schwere Verläufe seien inzwischen sehr selten. In den vergangenen Monaten sei in ihrer Praxis kein Patient, auch kein Hochbetagter, an dem Virus gestorben. Das sei ein Riesenerfolg der Impfung und auch der Schutzmaßnahmen.

Vierte Impfung nur für Ältere und Riskopatienten empfohlen

Schmidt-Göhrich ist Mitglied der Sächsischen Impfkommission. Diese empfiehlt die vierte Impfung grundsätzlich ab einem Alte von 70 Jahren. Unbedingt impfen lassen sollten sich auch Risikogruppen wie Diabetiker, stark übergewichtige Menschen, Transplantations- oder Krebspatienten.

Allerdings kämen viele aktuell oft gar nicht zur vierten Impfung, weil sie sich zuvor anstecken. "De facto bekommen viele gerade keine vierte Impfung, weil eine Corona-Infektion dazwischenkommt", so Medizinerin Schmidt-Göhrich. "Das ist in etwa gleichbedeutend mit einer Impfung." Impfung und Infektion seien "ein immunologisches Event". Und man sage, Menschen ab 70 oder mit Vorerkrankungen bräuchten so ein viertes immunologisches Event.

Eine Corona-Infektion hat nach Angaben den selben Effekt wie eine Impfauffrischung. Viele Menschen infizieren sich aktuell, erkranken aber nur leicht. Bildrechte: IMAGO / Shotshop

DRK-Impfpunkte sind unterschiedlich stark besucht

Im Durchschnitt lassen sich zwei Drittel beim Hausarzt impfen, ein Drittel in einem Anlaufpunkt des Deutschen Roten Kreuzes. Es gibt 13 fest stationierte Impfstandorte in Sachsen. Kai Kranich vom DRK Sachsen sagte MDR SACHSEN, die Auslastung sei sehr unterschiedlich. "Wir haben Impfzentren, da machen wir am Tag gerade mal acht bis zehn Impfungen." In den größeren Städten, in Leipzig und Dresden insbesondere, sei die Nachfrage größer. Täglich würden dort bis zu 90 Impfungen verabreicht, so Kranich.

Der Löwenanteil seien Auffrischungsimpfungen. Erst- und Zweitimpfungen würden seltener nachgefragt. Zum Jahresende will das DRK die über das Sozialministerium verantworteten Impfpunkte schließen. Die Verantwortung dafür soll ab 2023 auf die Kommunen übergehen.

Medizinerin: Nationale Teststrategie liefert unzureichend Daten