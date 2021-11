Fakt ist! Kretschmer kündigt Ausbau der Impfkapazitäten in Sachsen an

Impfungen in der Straßenbahn und im Supermarkt

Burkhard Jung kündigte für seine Stadt ab Dezember eine Verdopplung der Impfangebote an. Diese sollen möglichst niederschwellig sein: "Es ist vorstellbar, auch in der Straßenbahn oder im Supermarkt zu impfen. Wir haben darüber hinaus die Zusage der KV Sachsen, dass die Hausärzte in noch größerem Maße mitmachen. Hinzu kommen die mobilen Impf-Teams und außerdem darf in Krankenhäusern geimpft werden."

Dass man damit jeden erreicht, glaubt Frank T. Hufert trotz der dramatischen Situation nicht:

Bildrechte: dpa Es gibt Menschen, die in ihrer Blase leben. Bei denen geht es mehr um Glauben als um Wissen. Die werden immer sagen: Das ist doch alles getürkt. Frank T. Hufert Virologe

Hufert: Impfgegner sind nicht nur sozial Schwache

Dem Argument, dass das alles sozial schwache Menschen seien, die zudem überwiegend die AfD wählten, widersprach er: "Da müssen sie nur nach Freiburg im Breisgau in manch gutbürgerliche Stadtviertel schauen. Dort werden heute noch Masernpartys gefeiert." Von dem Phänomen, sich lieber anzustecken, als sich impfen zu lassen, berichtete auch das Mitglied des Deutschen Ethikrates, Andreas Lob-Hüdepohl. Im Berliner Viertel Prenzlauer Berg sei das ähnlich, sagte der Theologe.

Kritik an Kommunikation über Impfstoffe

Der Schneeberger Bürgermeister Ingo Seifert (Freie Wähler ) sieht das Problem in der seiner Meinung nach unzureichenden Kommunikation der Politik. "Bestes Beispiel ist der Impfstoff von Astrazeneca. Da wurde erst gesagt, den sollen nur die Älteren über 60 bekommen. Dann hieß es plötzlich: Er soll nur an die Jüngeren bis 60 Jahre verimpft werden", erklärte Seifert und fügte an: "Das Vertrauen in die Impfstoffe ist weg." Die Impfquote im Erzgebirge liegt nach Angaben des Sozialministeriums derzeit bei den vollständig Geimpften (zwei Impfungen) bei 44,8 Prozent. Das ist der niedrigste Wert in Sachsen.

Kündigt das Pflegepersonal bei Impfpflicht?

Seifert zufolge hätten viele Menschen aus seiner Stadt mit ihren Hausärzten gesprochen und die hätten am Anfang dazu geraten, erstmal mit der Impfung zu warten. "Diese Expertise der Hausärzte wurde dann vor allem durch die Äußerungen aus der Bundespolitik in Frage gestellt", sagte der Bürgermeister. Er plädiere für eine kommunikative Zäsur und dafür, nicht mehr Begriffe wie "Pandemie der Ungeimpften" zu verwenden. Das spalte nur, so Seifert, der auch klarmachte, was es in seiner Region bedeuten würde, wenn eine gesetzliche Pflicht zur Impfung kommen würde:

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In den Krankenhäusern könnte eine Impfpflicht zu einer Kündigungswelle beim Pflegepersonal führen. Ingo Seifert Schneeberger Bürgermeister

Andreas Lob-Hüdepohl sah das anders: "Die Erfahrungen aus Frankreich und Italien zeigen, dass sich nur etwa 0,1 Prozent der Arbeitnehmer verabschieden." Dennoch meinte er, dass es grundsätzlich besser sei, die Menschen zu überzeugen, anstatt sie zum Impfen zu verpflichten.

Kretschmer: Ampel plant Impfpflicht für bestimmte Bereiche