Nach kurzzeitiger Entspannung der Corona-Lage greift im Landkreis Mittelsachsen ab Freitag (01.10.2021) wieder die 3G-Regel. Die Inzidenz lag dort fünf Tage in Folge über der Grenze von 35. In Restaurants, beim Frisör oder in Fitnessstudios müssen Besucher daher ab übermorgen wieder nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind.

In den letzten verbliebenen Impfzentren in Sachsen wird am Freitag zum letzten Mal gegen das Coronavirus geimpft. Das betrifft die Einrichtungen in Chemnitz, Treuen, Annaberg, Borna, Leipzig, Mittweida und Pirna. Die übrigen der ursprünglich 13 Einrichtungen sind bereits geschlossen. Laut Gesundheitsministerin Petra Köpping wurden seit Januar in den Impfzentren ingesamt knapp zwei Millionen Menschen geimpft. Ab Oktober sollen hauptsächlich die Hausärzte und mobile Impfteams das Impfen weiterführen.