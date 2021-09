Die 7-Tage-Inzidenz in Sachsen hat am Freitag laut Robert-Koch-Institut (RKI) in vielen Landkreisen leicht angezogen, liegt aber unter 50. Eine Ausnahme bilden das Vogtland, der Landkreis Nordsachsen und das Erzgebirge. Im Vogtlandkreis ist die Wocheninzidenz von 37 am Vortag auf 34 gesunken, im Landkreis Nordsachsen von 26 auf 25. Die höchste Inzidenz verzeichnet der Erzgebirgskreis weiterhin mit 74,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, am Vortag waren es 75,3. Den mit Abstand niedrigsten Inzidenzwert verzeichnet die Stadt Chemnitz mit 16,8. Leipzig liegt bei knapp 28. In der Landeshauptstadt Dresden stagniert der Wert bei 52.