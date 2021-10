Sachsen gehört weiterhin zu den Bundesländern mit der höchsten 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Deutschland. Mit einem Wert von 159 liegt der Freistaat laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonnabend nur noch hinter Thüringen (206,3) und Bayern (163,7). Besonders deutlich erhöhte sich die Inzidenz in den Landkreisen Bautzen (200) und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (96), wo sie gegenüber dem Vortag um 60,1 beziehungsweise 36,3 zulegte. Die Region mit der höchsten Ansteckungsrate ist der Erzgebirgskreis (242,5). Am niedrigsten ist der Inzidenz-Wert im Vogtlandkreis (68,3). Im Zusammenhang mit Corona meldete das RKI elf weitere Todesfälle und 1.572 Neuinfektionen.