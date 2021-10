Die Corona-Wocheninzidenz in Sachsen liegt erstmals seit Wochen wieder über dem Bundesdurchschnitt. Während das Robert-Koch-Institut am Sonntagmorgen für den Freistaat einen Anstieg auf 68,9 meldete, sank der Wert für ganz Deutschland leicht auf 64,2. In Sachsen selbst liegt die Inzidenz in den Kreisen Erzgebirge, Mittelsachsen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge über 100, am niedrigsten ist sie in Nordsachsen mit knapp 31.