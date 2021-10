Die Corona-Wocheninzidenz in Sachsen liegt inzwischen deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Während das Robert-Koch-Institut am Montagmorgen für die gesamte Bundesrepublik einen Anstieg auf 64,7 meldete, liegt der Wert für Sachsen bei 71,0. Im Freistaat liegt die Inzidenz im Erzgebirgskreis sowie in den Landkreisen Mittelsachsen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Bautzen über 100, am niedrigsten ist sie weiter in Nordsachsen mit gut 33.