Nach kurzzeitiger Entspannung der Corona-Lage greift im Landkreis Mittelsachsen ab Freitag wieder die 3G-Regel. Die Inzidenz liegt heute den fünften Tag in Folge über der Grenze von 35. In Restaurants, beim Frisör oder in Fitnessstudios müssen Besucher daher ab übermorgen wieder nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind.