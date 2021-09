Die 7-Tage-Inzidenz in Sachsen hat am Freitag laut Robert-Koch-Institut (RKI) in mehreren Landkreisen leicht angezogen, liegt aber weiterhin unter 50 und damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von aktuell 60,6.

Ausnahme ist das Erzgebirge, dort beträgt die Inzidenz 79,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, am Vortag waren es 74,1. Den mit Abstand niedrigsten Inzidenzwert verzeichnet die Stadt Chemnitz mit 19,6. Leipzig liegt bei 29,6. In der Landeshauptstadt Dresden sank der Wert von 52 auf 45,8.