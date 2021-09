In Sachsen sind binnen eines Tages von den Gesundheitsbehörden 275 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das geht aus der Sonntagnacht veröffentlichten Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. In dieser Zahl sind laut RKI auch Nachmeldungen bis zum 21. September enthalten. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat liegt am Sonntag bei 40,8 und ist damit im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen. Das RKI gibt diesen Wert mit bundesweit mit 61,4 an.



Die höchsten Inzidenzwerte in Sachsen weisen der Erzgebirgskreis (73,8), der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (56) und der Landkreis Bautzen (54) auf. Den niedrigsten Inzidenzwert verzeichnet die Stadt Chemnitz mit knapp 23.