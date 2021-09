Die Corona-Zahlen in Sachsen sind zum Start ins Wochenende nahezu unverändert. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, liegt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner am Sonnabend bei 37. Am Donnerstag und Freitag hatte der Wert jeweils 38 betragen. Damit liegt die Inzidenz in Sachsen weiterhin deutlich unter dem Bundesschnitt von 72. Im Freistaat gibt es die höchsten Inzidenzen im Erzgebirgskreis (54) und in Dresden (51), die niedrigsten im Landkreis Görlitz (18) und in Nordsachsen (20). Es wurden 184 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Das sind 93 weniger als am Vortag. Vier Menschen sind laut RKI-Statistik mit oder an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben.