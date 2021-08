Parallel wird auch das mobile Impfangebot für Familien ausgebaut. An diesem Wochenende sind Impfaktionen in verschiedenen Freizeitparks geplant, darunter im Sonnenlandpark Lichtenau sowie vor dem Freizeitpark Belantis bei Leipzig. Weitere Vor-Ort-Impfaktionen finden Sie hier.

In Sachsen sind laut Robert-Koch-Institut 48,9 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Der Freistaat ist damit bundesweit Schlusslicht. Seit Montag können sich in Sachsen auch über 12-Jährige in den Impfzentren gegen das Coronavirus impfen lassen. Aktuell sind in Sachsen knapp elf Prozent der 12- bis 17-Jährigen vollständig geimpft. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 12,6 Prozent.