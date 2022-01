FAQ Arbeitsrecht: Fragen und Antworten zur Impfpflicht im Gesundheitswesen

Ab 15. März wird es auch in Sachsen eine allgemeine Impfpflicht für das Personal in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen geben. Dabei gibt es rechtlich einige Unsicherheiten, sagt Arbeitsrechtsanwalt Michael Goebel aus Dresden. Was zu beachten ist und mit welchen Folgen Mitarbeiter ohne Nachweis rechnen müssen, erfahren Sie in diesem FAQ.