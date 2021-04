Es gehöre zum Lehrerberuf selbstverständlich dazu, z. B. eine E-Mailadresse zu haben, ansprechbar zu sein und Rückkopplungsmöglichkeiten zu geben, sagt Susanne Meerheim vom Kultusministerium. "Natürlich ist das ein Quantensprung im Lehrersein – besonders für die ältere Generation." Das Kultus biete gezielt Fortbildungen zum digitalen Unterrichten an. "Durch Corona haben wir den Katalog an Fortbildungsmöglichkeiten noch einmal deutlich erweitert. Wir wollen auch Pädagogen, die hier ganz am Anfang stehen, niederschwellig an digitale Medien heranführen."