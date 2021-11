Die Fallzahlen explodierten, darauf wies Albrecht bereits Anfang November in einem Forum hin. Es sei absehbar, dass in Sachsen in zwei Wochen etwa 2.800 Patienten auf Normalstationen und mehr als 550 Menschen intensivmedizinisch versorgt werden müssten. Kretschmer und Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hatten als Vertreter der Landesregierung zu der virtuellen Runde am Mittwochabend eingeladen. Die Wissenschaftler und Mediziner in der Runde warnten eindringlich vor der Entwicklung.