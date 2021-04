Diese Regeln gelten ab Montag

Sie tritt ab Freitag in Kraft, hat aber auf Schulen und Kitas im Freistaat erst Auswirkungen ab dem 26. April. Die Notbremse gilt bis zum 30. Juni, also sechs Wochen lang.

Bildrechte: MDR/Kultusministerium Sachsen

Ab welcher Inzidenz müssen Schulen schließen?

In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge bei 165 oder darüber liegt, darf nur noch eine Notbetreuung angeboten werden. Schülerinnen und Schüler müssen in diesen Regionen wieder zu Hause lernen, nur noch Distanzunterricht ist erlaubt.

An Grund- und Förderschulen wird eine Notbetreuung eingerichtet. Sie gilt erneut für Kinder, deren Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten. Laut Kultusministerium behalten bereits vorliegende Formulare zur Anspruchsberechtigung in den Grundschulen ihre Gültigkeit. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass weiterhin die Angaben korrekt sind.

Wann dürfen Schulen wieder öffnen?