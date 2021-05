"Es läuft zurzeit sehr schleppend", erzählt Sabine Luft, die einen Friseursalon in Radebeul betreibt. Nach Ostern gab es einen Umsatzeinbruch und sie habe wesentlich weniger Kunden. "Für viele ältere Leute ist die Organisation sehr aufwendig", sagt sie. Erst müsse ein Weg zum Testzentrum organisiert werden und dann der Weg zum Friseur. "Das ist für viele zu schwierig." Termine würden bei ihr nicht abgesagt, sondern gar nicht erst vereinbart. Zum Teil könnte das nach Lufts Ansicht auch an einem geringeren Einkommen durch Kurzarbeit liegen. Zudem sei die Einhaltung aller Hygienevorgaben sehr anstrengend. "Die Waschmaschine läuft bei uns rund um die Uhr", sagt Luft. "Außerdem sammelt sich ein riesiger Plastikberg von den Einmalumhängen an."

Auch im Erzgebirge müssen die Friseure um ihre Kundschaft kämpfen. "Auf den umliegenden kleineren Ortschaften gibt es so gut wie gar keine Teststationen", erzählt Jana Marks, Vorsitzende der Friseurinnung im Erzgebirgskreis. "Die ältere Kundschaft ist enorm verunsichert." Aus Angst und Unverständnis würden die Kunden im Erzgebirgskreis ausbleiben. "Die Folgen sind akute Schwarzarbeit, Kurzarbeit der Mitarbeiter, teilweise Entlassungen bis hin zur Schließung einiger Geschäfte", so Marks.

Franziska Hannß, die einen Friseursalon in Nossen betreibt, ist nach eigenen Angaben mit ihrem Umsatz zufrieden. "Wir haben rund 90 Prozent Stammkunden, die die Testpflicht sehr gut mittragen", erzählt sie. Trotzdem mach sie sich Sorgen um ihr Geschäft. "Normalerweise würde ich jetzt etwas Geld in den Ausbau investieren", sagt sie. "Aber was ist, wenn schon in wenigen Tagen wieder andere Regeln gelten oder es wieder zu einer Schließung kommt? Dann brauche ich das Geld auf dem Konto."