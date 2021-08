Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen liegt unverändert bei sechs. Wie aus den in der Nacht zum Donnerstag veröffentlichten Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht, wurden von den Gesundheitsbehörden innerhalb einer Woche 243 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

Die höchste Wocheninzidenz weist aktuell die Stadt Leipzig mit 11,3 aus. In Dresden hingegen liegt die Inzidenz mit 7,4 weiter unter der Zehner-Marke. Der Vogtlandkreis (2,7) und der Landkreis Görlitz (2,8) haben weiterhin die niedrigsten Inzidenzwerte in Sachsen. Was beim Blick auf die RKI-Karte auffällt: Der Landkreis Altenburger Land in Ostthüringen hat mit einer Wocheninzidenz von inzwischen 26,8 den höchsten Wert in Mitteldeutschland. Die Region grenzt an die Landkreise Zwickau, Leipzig und Mittelsachsen.