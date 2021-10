Corona-Pandemie Krankenhäuser in Sachsen unterstützen Kretschmers 2G-Vorstoß

Hauptinhalt

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt und die Krankenhausbetten füllen sich sich mit Covid-19-Patienten. Erinnerungen an die einschneidende Corona-Welle im vergangenen Winter werden wach. Sachsens Ministerpräsident will deshalb konsequent auf die 2G-Regelung setzen. In der Opposition im Landtag gehen die Meinungen darüber auseinander. Die Krankenhäuser stehen hinter seiner Forderung.