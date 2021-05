In Sachsen sind im Ringen um weitere Modellprojekte Vorhaben in fünf Städten für Lockerungen unter Pandemiebedingungen gebilligt worden. Das sind derzeit Projekte in Dresden, Leipzig, Freiberg, Oberwiesenthal und Augustusburg, heißt es aus Tourismusministerium.

In Oberwiesenthal sollen ebenfalls negativ getestete Gäste auf negativ getestete Gastgeber treffen. Rund 60 Hoteliers und Gastronomen wollen sich an dem Projekt beteiligen. Dresden will im Innenstadtbereich ein Stück Normalität zurückbringen. Zehn Restaurants und die Herkuleskeule sollten in einem ersten Schritt öffnen dürfen. In einer zweiten Stufe sollen die Semperoper und das Schauspielhaus folgen.