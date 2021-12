Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat am Abend in einem Gespräch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Personen aus dem Gesundheits- und Sozialwesen die Corona-Lage im Freistaat erörtert. Dabei sprach Kretschmer zwar von kleinen Erfolgen bei der Pandemiebekämpfung - die Lage sei aber noch weit von einer Entpannung entfernt. Die Zahl der knapp 9.000 Neuinfektionen am Donnerstag sei um etwa 3.000 niedriger als vor einer Woche, aber: "Die täglichen Neuinfektionen sind immer noch um den Faktor zehn zu hoch, um wieder für Entlastung in den Krankenhäusern zu sorgen", so der Ministerpräsident.