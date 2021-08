Die Corona-Hochburgen in Deutschland heißen derzeit Salzgitter, Herford, Wolfsburg und Neu-Ulm. Hier liegen die Inzidenzen zwischen 68 und 55. Auf den ersten Blick sieht es also nicht unbedingt so aus, als wären es die Metropolen, die besonders mit steigenden Infektionszahlen zu kämpfen haben.

Eine gewisse Tendenz lasse sich aber sehr wohl erkennen, sagt der Bremer Professor und Epidemiologe Hajo Zeeb. In einigen großen Städten lägen die Inzidenzen am oberen Rand. "Tatsächlich ist es so: Wir haben eine neue Variante, die Delta-Variante, die noch deutlich infektiöser ist und damit sind alle größeren Städte betroffen, wo auch mehr Menschenmengen da sind. Die haben jetzt nochmal einen Nachteil in dem Sinne, das eben doch die Ansteckung leichter stattfindet also dort, wo der Abstand etwas leichter einzuhalten ist", sagt Zeeb.