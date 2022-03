Beratungsgespräche zeigten, dass viele Menschen irrationale Ängste vor der Impfung hätten. Die Pandemie sei jedoch erst vorbei, wenn weite Teile der Bevölkerung grundimmunisiert seien, so Grünewald. Laut sächsischem Sozialministerium gelten bislang 64,2 Prozent der Menschen im Freistaat als grundimmunisiert.

Nur auf die Durchseuchung zu setzen, funktioniere nicht, weil sich das Virus immer wieder verändere. "Wir haben mittlerweile Leute, die sich dreimal infiziert haben: Alpha, Delta, Omikron", sagte Grünewald. Die Omikron-Variante weise schon auf eine gewisse Entwicklung in Richtung einer epidemischen Lage hin - das Virus verbreite sich immer stärker, aber löse nicht mehr so schwere Krankheitsverläufe aus.

Seit Montag vergangener Woche haben sich laut Robert-Koch-Institut rund 2.000 Menschen in Sachsen mit Novavax impfen lassen. Der Freistaat hatte 69.000 Impfdosen bestellt.



Das Coronavirus grassiert weiter, die Zahl der Neuinfektionen steigt auch in Sachsen wieder. Dennoch bleibt die Anzahl der schweren Verläufe derzeit beherrschbar. Die Lage in den Kliniken ist stabil