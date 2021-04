Wirtschaftshilfen Sachsen beschließt Härtefallprogramm für angeschlagene Unternehmen

Sachsen will von Anfang Mai an Härtefallhilfen an Unternehmen zahlen, die bisher von Corona-Geldern ausgeschlossen waren. Dafür stehen insgesamt 75 Millionen Euro bereit, sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig am Dienstag. 37,43 Millionen Euro kommen dafür vom Bund.