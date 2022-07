Laut Herbstplan der sächsischen Regierung kommen Masken- und Testpflicht an Schulen nur bei deutlich schlechterer Pandemielage in Betracht und auch nur, wenn in anderen gesellschaftlichen Bereichen ebenfalls diese Pflichten eingeführt werden. Wie bei allen Plänen ist Sachsen aber auch hier auf die Bundesgsetzgebung angewiesen. Falls eine Maskenpflicht gesetzlich möglich gemacht wird, sollen Grund- und Förderschulen davon ausgenommen werden, so das Kultusministerium.