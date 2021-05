Evangelische Kirchengemeinden in Sachsen laden am Himmelfahrtstag vielerorts zu Open-Air-Gottesdiensten ein. In vielen Kirchgemeinden ist dies auch ohne Corona-Auflagen eine langjährige Tradition, wie die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens mitteilte. Bevorzugte Plätze seien Pfarrgärten, Kirchhöfe, Wiesen, der Wald oder auf einem Berg. Coronabedingt gelten auch für Freiluftgottesdienste in diesem Jahr die notwendigen Abstands- und Hygieneregeln.