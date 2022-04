Sachsen und Thüringen haben im zweiten Halbjahr 2021 eine deutliche Übersterblichkeit verzeichnet. Das Ifo-Institut in Dresden teilte mit, in den beiden Bundesländern habe es rund 13 Prozent mehr Todesfälle gegeben als aufgrund der Altersstruktur zu erwarten gewesen wäre. In einigen anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein und Berlin war im selben Zeitraum hingegen keine ungewöhnlich hohe Sterblichkeit zu beobachten. Der Leiter der Dresdner Niederlassung des Ifo-Instituts, Marcel Thum, stellt einen Zusammenhang zwischen Impfquote und Übersterblichkeit her.