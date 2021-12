Im Bereich der Polizeidirektion Dresden liegt auch am Dienstagabend noch keine abschließende Bilanz zu den Protestaktionen vor. Die größten Menschenansammlungen wurden aus Dresden, Radebeul, Coswig, Großenhain, Meißen und Pirna gemeldet. Dabei wurde dutzendfach gegen das Versammlungsverbot verstoßen. Die Polizei fertigte entsprechende Anzeigen. Bei den Aufzügen in Coswig und Radebeul mit 300 bzw. 150 Teilnehmern müssen noch die Videoaufnahmen ausgewertet werden. In Dresden wurde ein Aufzug auf der Schweriner Straße gestoppt. Bei einem Autokorso nach Radebeul wurden 119 Fahrzeuge gezählt. Im Bereich des Krankenhauses Dresden-Friedrichstadt versammelten sich 50 Personen, die sich nach Ansprache der Polizei wieder entfernten, wie die Polizei mitteilte.

Zu einem größeren Einsatz kam es in Pirna. Hier versammelten sich nach ersten Angaben der Polizei vom Montagabend 150 Personen auf dem Markt. Weil sie sich der Aufforderung der Polizei widersetzten, sich zu entfernen, wurden gegen 80 Teilnehmer Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. "Hinzu kamen mehrere Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte", so die Polizei in einer ersten Mitteilung.



Einem Reporter zufolge sollen rund 400 Menschen in Pirna unterwegs gewesen sein. Dabei sei es teilweise zu Gewalt gekommen. Polizeibeamte aus Niedersachsen hätten einen Teil der "Spaziergänger" auf den Untermarkt getrieben und dort eingekesselt. Weitere gesicherte Informationen liegen uns derzeit nicht vor. Der Reporter berichtet am Dienstagnachmittag unter Berufung auf einen Polizeisprecher in Dresden, dass gegen 134 Personen Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Notfallverordnung eingeleitet worden seien. 101 Platzverweise wurden demnach ausgesprochen und elf Strafanzeigen gestellt, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. An einem Polizeifahrzeug sollen die Reifen zerstochen worden sein.