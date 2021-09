Am Montag fällt der Startschuss für die Impfaktion an sächsischen Schulen. Nachdem in der vergangenen Woche anonym die Impfbereitschaft abgefragt worden war, sind nun mobile Impfteams des DRK im Freistaat unterwegs. Das Angebot richtet sich laut Kultusministerium an Mädchen und Jungen ab zwölf Jahren. Sie werden für die Impfung vom Unterricht freigestellt. Die Impfteams werden vor allem in ländlichen Regionen im Einsatz sein. Schülerinnen und Schüler in Dresden, Leipzig und Chemnitz sollen hingegen die derzeit noch geöffneten Impfzentren nutzen. Ähnlich ist das in Städten, von denen aus sich das nächste Impfzentrum gut per Nahverkehr erreichen lässt.