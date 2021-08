Die Zahl der Impfwilligen ist im Freistaat wieder leicht gestiegen. Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes Sachsen (DRK) ließen sich am vergangenen Sonnabend 6.200 Menschen gegen das Coronavirus impfen. Vor einer Woche seien es 1.800 weniger gewesen. Sowohl die Familien-Impftage als auch Aktionen auf Volksfesten, in Einkaufszentren und am Rande von Fußballspielen würden gut angenommen, sagte Kai Kranich, Sprecher der DRK-Landesverbandes.

Kranich betonte, dass insbesondere das Impfen im Impfzentrum schneller vonstattengehe. Dort würden im Idealfall nur rund 20 Minuten für eine Impfung benötigt. Die Wartezeiten bei mobilen Impfterminen am Rande von Veranstaltungen oder in Einkaufszentren könnten dagegen zwei Stunden und mehr betragen. "Wir haben uns das Ziel gesetzt, unseren Service hier auch zu verbessern", sagte Kranich MDR SACHSEN.

Auch immer mehr 12- bis 17-Jährige melden sich im Freistaat zum Impfen. Mittlerweile bekommen laut DRK täglich rund 450 Jugendliche in Sachsens Impfzentren ein Corona-Vakzin gespritzt. Die sächsische Impfkommission hatte die Impfung ab 12 Jahren schon seit 1. August empfohlen. Vom DRK hieß es, dass an Aktionen wie "Familienimpftagen" in Impfzentren festgehalten werden soll. Auch in Freizeitzentren und Tierparks seien weitere Angebote geplant. Das zuständige Sozialministerium begrüßt nach eigenen Angaben jede kreative Impfaktion, vor allem für Familien. Impfungen müssten dort angeboten werden, wo die Menschen sind.