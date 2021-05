In Sachsen reicht es ab sofort nicht mehr aus, mit einem Corona-Selbsttest und eigenhändig ausgefülltem Formular Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Gesundheitsministerin Petra Köpping sagte nach einer Kabinettssitzung in Dresden, Bürger müssten die Tests ab sofort in einem Testzentrum oder direkt etwa beim Friseur zu machen. Das sei eine Änderung, der sich Sachsen beugen müsse, sagte die Ministerin mit Verweis auf Bundesregelungen. Deshalb werde die aktuelle sächsische Corona-Schutzverordnung in diesem Punkt geändert.

Die Regelung gilt auch für Schulen. Eltern können ihren Kindern demnach nicht mehr eine Bescheinigung über einen zu Hause gemachten Test mitgeben. Die Kinder müssten sich unter Aufsicht in den Schulen testen.

Mehr Impfungen bald mit Johnson & Johnson im Erzgebirge

Im Erzgebirge soll mehr geimpft werden. Bildrechte: dpa Köpping kündigte außerdem an, das Impfen im Erzgebirgskreis auszuweiten. Dort sollen auch 50.000 Dosen des Impfstoffs von Johnson & Johnson zum Einsatz kommen, die noch im Mai nach Sachsen geliefert werden. 21.000 Dosen davon seien bisher schon angekommen. Mit dem Impfstoff können sich Menschen ohne Zugehörigkeit zu einer Priorisierungsgruppe impfen lassen. Eine Dosis reicht für den vollen Schutz aus. Bislang wird der Impfstoff in Sachsen nur von mobilen Impfteams eingesetzt, so Köpping. 21.000 Dosen davon seien schon geliefert worden.

Details zur Ausweitung der Impfungen im Erzgebirge will die Ministerin am Nachmittag auf einer Pressekonferenz in Annaberg-Buchholz bekannt geben. Der Erzgebirgskreis verzeichnet weiter die höchste 7-Tage-Inzidenz in Sachsen. Sie lag am Dienstag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 279,7, in Sachsen bei 167,6. Die geringste Ansteckungsrate verzeichnet die Stadt Leipzig mit 83,6. Auch Dresden liegt erstmals seit langem wieder unter der 100er-Grenze. Die bundesweite Inzidenz fiel auf 115,4.

Köpping: Geduld bei Impfterminen