Von Geburt an nutzen Viele ihren DDR-Impfausweis - auch für die Nachweise der Corona-Schutzimpfung. Offiziell gilt das DDR-Dokument, aber im Ausland kennen viele den Ausweis nicht. Umschreiben in den gelben Impfpass wäre besser, rät das Sozialministerium. Aber wo macht man das?

Seit Freitagnachmittag können sich Impfwillige in Sachsen auch ohne Termin impfen lassen. Nach der Erst- und Zweitimpfung bekommt man einen Nachweis in den Impfpass oder gleich einen QR-Code. So dachte sich das auch MDR-SACHSEN-Nutzer Sandro Frenzel aus Dresden. Er ließ sich im Impfzentrum Löbau impfen. Nach erfolgter Zweitimpfung sagt er: "Das Chaos in der Digitalisierung im deutschen Gesundheitssystem scheint grenzenlos. Man bekommt zum Thema Impfzertifikat für die Corona-Impfung von jeder Seite unterschiedliche Informationen."

Die Impfärztin habe Frenzel bei der Zweitimpfung gesagt, es reiche das Zertifikat für die Zweitimpfung aus. Für die erste Impfung brauche man gar keinen Nachweis. "Das hatte ich vorher anders gelesen. Was stimmt denn nun", fragt sich der Dresdner.

Dazu erklärt die Sächsische Landesärztekammer: "Das ist im Endeffekt egal: Sie bekommen bei der ersten Impfung und bei der zweiten Impfung eine Bescheinigung ausgestellt oder einen Eintrag in den Impfpass. Es werden meistens beide Impfungen eingegeben und zwei Quellcodes generiert." Das für ein Jahr gültige digitale Impfzertifikat werde erst 14 Tage nach der zweiten Impfung freigeschaltet, erklärt die ärztliche Geschäftsführerin Dr. Patricia Klein.

Für die Impfstoffe mit zwei Impfungen für einen vollständigen Impfschutz gibt es für jede Impfung eine Bestätigung, also auch nach der Erstimpfung ein Zertifikat. Sächsisches Sozialministerium

Nachdem die Löbauer Impfärztin ihr Zertifikat in Frenzels alten DDR-Impfpass geklebt hatte, wollte er sich das in einen neuen gelben Impfpass übertragen lassen. Auf Reisen oder im Alltag wollte er nicht immer den alten DDR-Ausweis bei sich tragen, meint er. Die gelben Heftchen gab es in Löbau nicht. "Mir wurde im Impfzentrum aber versichert, dass die Übertragung die Hausärzte machen. Mein Hausarzt wimmelte mich ab. Ein Anruf beim Gesundheitsamt Dresden brachte nur den Hinweis, dass sich die Hausärzte in Dresden dazu gerade generell verweigern", berichtet der Dresdner. Er fragt sich, "was das soll. Warum ist der Wissenstand bei den Ärzten so unterschiedlich?"

Ich als Bürger muss Maske an allen möglichen Orten tragen und werde bestraft, falls ich das nicht tue. Aber die Ärzte dürfen sich über Gesetze hinwegsetzen, nur, weil sie anscheinend damit nicht genug Geld verdienen? Sandro Frenzel verärgert über Fehlinformationen zu Impfzertifikaten

Niedergelassene Ärzte können umschreiben - müssen aber nicht

Nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG § 22, Neufassung vom 1. März 2020) darf jeder Arzt und jede Ärztin Eintragungen aus alten Impfausweisen in einen aktuellen Ausweis übertragen oder schon erfolgte Impfungen nachtragen, informiert das Sozialministerium auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Jedoch: "Niedergelassene Ärzte können, müssen aber nicht eine Übertragung bzw. Umschreibung älterer Dokumente vornehmen."

Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sollten den Impfausweis aus DDR-Zeiten umschreiben - müssen es aber nicht.

Landesärztekammer: Hausärzte sollten das machen

Patricia Klein von der Landesärztekammer ist der Meinung, "jeder Hausarzt sollte das in der Regel machen, wobei bei Eintrag in den internationalen gelben Impfausweis teilweise eine Gebühr erhoben wird." Dass sich Dresdner Hausärzte generell weigern würden, die Impfausweise umzuschreiben, sei ihr noch nicht zu Ohren gekommen.