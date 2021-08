Das sächsische Sozialministerium setzt auf die Zusammenarbeit mit Partnern wie Unternehmen oder Vereinen beim Corona-Impfen für Kinder ab 12 Jahren. "Wir freuen uns, dass so viele Partner bereit sind, die Impfkampagne zu unterstützen und uns die Möglichkeit geben, die Menschen vor Ort abzuholen", teilte das Ministerium am Dienstag mit.

In seiner Mitteilung verwies das Sozialministerium auch auf die Familienimpftage in den Impfzentren und spezielle Angebote für Familien durch mobile Impfteams wie am vergangenen Wochenende vor dem Freizeitpark Belantis und dem Sonnenlandpark Oberlichtenau. Die sächsische Impfkommission hatte die Schutzimpfung ab 12 Jahren schon seit Anfang August empfohlen. Am Montag zog die Ständige Impfkommission (Stiko) für ganz Deutschland nach. Sie empfehlt die Impfungen von Kindern und Jugendlichen aber bisher trotz politischen Drucks nicht allgemein, sondern nur bei höherem Risiko für schwerere Corona-Verläufe.