Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) verfolgt mit seinem Impfportal eine neue Strategie. Wie DRK-Chef Rüdiger Unger mitteilte, können Impftermine in Zukunft immer montags, mittwochs und freitags gebucht werden. Bisher wurden die Termine jeweils blockweise eingestellt, so dass beispielsweise 70.000 Termine auf einmal verfügbar waren. Laut DRK-Sprecher Kai Kranich hatte das aber Nachteile: "Die Termine waren meist innerhalb kürzester Zeit weg, so dass Menschen, die gerade nicht online sein konnten, leer ausgingen. Deshalb wollten wir den Prozess entzerren."