In etwas mehr als einem Drittel aller Praxen in Sachsen können sich Patienten impfen lassen. Sozialministerin Köpping dankte allen impfenden Ärzten für Ihre Arbeit, die derzeit "die Hauptlast" trügen, weil so viele andere Ärzte sich nicht beteiligten. Bildrechte: dpa

Sachsens Kabinett hat beschlossen, jedem Landkreis zwei Millionen Euro und den drei sächsischen Großstädten je vier Millionen Euro zusätzlich für Impfaktionen in den Kommunen zu geben. In vielen Gemeinden würden Ruheständler und pensionierte Ärztinnen und Ärzte für zusätzliche Impfungaktionen angesprochen, die die Kommunen organisieren wollen, sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD). Vorige Woche wurden in 1.800 Arztpraxen insgesamt 63.740 Corona-Impfungen verabreicht. Am Feiertag sei nicht geimpft worden. Aber auch ohne den Buß- und Bettag hätte Sachsen seine wöchentliches Impfziel von 100.000 Corona-Impfungen in Arztpraxen nicht geschafft.