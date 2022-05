Anpassung Sachsen reduziert Zahl der Impfzentren

Die Zahl der Coronainfektionen sinkt, die Nachfrage nach Impfungen auch. Deshalb passt das DRK die Zahl der Impfzentren und deren Öffnungszeiten an. In allen Regionen soll aber weiterhin die Möglichkeit bestehen, ein staatliches Impfzentrum zu nutzen. Sozialministerin Köpping plädiert weiter fürs Impfen - auch in Vorbereitung auf eine mögliche Zunahme der Infektionen im Herbst.