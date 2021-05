Petra Köppings SPD-Kollegin Simone Lang, gesundheitspolitische Sprecherin ihrer Fraktion, stellt klar: Eine Impfpflicht für Schüler solle es ohnehin nicht geben. "Aber wer die Möglichkeit hat, der kann selber entscheiden, ob er das möchte, also in dem Fall die Eltern mit den Kindern, und wir wissen auch, dass die Schulen kein Hotspot waren. Insofern, glaube ich, wird man auch den Schulbetrieb normal wieder einrichten, auch wenn nicht alle Kinder durchgeimpft werden", erklärt Simone Lang.

Luise Neuhaus-Wartenberg, bildungspolitische Sprecherin der Linken im Sächsischen Landtag Bildrechte: dpa

Dieser Meinung ist auch die bildungspolitische Sprecherin der Linken, Luise Neuhaus-Wartenberg. Sie fordert, dass Gesundheitsschutz und das Recht auf Bildung nicht gegeneinander ausgespielt werden: "Dass wir nicht in so ein Fahrwasser kommen, das da heißt, Kinder und Jugendliche dürfen nur noch in die Schule, wenn sie geimpft sind. Das ist alles totaler Quatsch."



Es gehe an keiner Stelle um eine Impfpflicht, sondern immer nur um ein tatsächliches Impfangebot. Gesundheitsminister Spahn kündigte jedoch an, womöglich auch ohne eine Empfehlung der Stiko an den Impfplänen für Kinder und Jugendliche festzuhalten.