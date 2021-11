Nach Worten von Köpping soll eine weitere Aufstockung der Impfkapazitäten geprüft und möglicherweise vom Kabinett in der nächsten Woche beschlossen werden. Denn bislang erreiche man die gesteckten Ziele noch nicht.

Seit Tagen bilden sich immer wieder lange Warteschlangen vor Impfstellen in Sachsen. Dabei müssen trotz der zugespitzten Pandemie-Lage Impfwillige abgewiesen werden. Auch in Meerane war das am Dienstag so. Dort konnten nach langem Warten 140 Menschen geimpft werden. Hindernis auch hier: Die schlechte Ausstattung mit technischen Geräten. Die Kassenärztliche Vereinigung habe dem Team nur einen Computer zur Verfügung gestellt, bei der nächsten Impfaktion in Meerane Anfang Dezember sollen es dann zwei sein, sagte DRK-Sachsen-Sprecher Dirk Kranich MDR SACHSEN. Außerdem fehlten auch Ärzte für die Impfungen, ein Arzt könne nicht mehr als 20 Menschen pro Stunden impfen.

KV-Sachsen-Chef Heckemann gibt zu bedenken: Für die Dokumentation der Impfungen sei das DRK zuständig. Dies könne auch nach den Impfungen erledigt werden, so dass das Impfen schneller vorangehe. Dies solle nun auch umgesetzt werden.

Auch am heutigen Mittwoch ist ein neues Mini-Impfzentrum in Aue zur Eröffnung von Impfwilligen regelrecht überrannt worden. Schon ab 8 Uhr am Morgen habe sich eine lange Warteschlange gebildet, so dass vor der Öffnung eine Stunde später keine freien Impfdosen mehr verfügbar gewesen seien, teilte Stadtsprecherin Jana Hecker mit. Zwei Ärzte verabreichten 250 Impfungen. Das kleine Impfzentrum bietet an mehreren Tagen Erst-, Zweit- und Drittimpfungen ohne Termin. Am Freitag solldort ab 9 Uhr erneut geimpft werden, weitere Impfangebote sind im Dezember geplant.