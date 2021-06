Ab diesem Freitagnachmittag können sich Impfwillige in allen Impfzentren Sachsen ohne Termin mit dem Impfstoff Astrazeneca impfen lassen. Das sei immer ab 14 Uhr möglich, kündigte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) an. Ausgenommen davon ist das Impfzentrum Grimma im Landkreis Leipzig, weil das zum 31. Juli schließt und keine freie Termine mehr hat. So läuft das Impfen ohne Terminvergabe:

Immer ab 14 Uhr freies Impfen in den Impfzentren. Bis Mitte nächster Woche gibt es vorerst nur den Impfstoff Astrazeneca.

Ab Mitte nächster Woche sollen dann auch täglich in den Impfzentren ab 14 Uhr die Impfstoffe Biontech und Moderna verimpft werden.

Dabei ist es egal, ob es sich um eine Erst- oder Zweitimpfung handelt, auch Kreuzimpfungen sind möglich.

Menschen, die ihren Zweittermin aus diversen Gründen verstreichen ließen, sollen diese Möglichkeit nutzen, ihren vollen Impfschutz nun herzustellen, sagte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping.

Für Impfwillige ohne Termin soll es einen Extra-Check-In geben, weil sie im Zentrum Anamnese-Bogen und Papiere ausfüllen müssen.

Wer ohne Termin ins Zentrum kommt, muss laut DRK eventuell mit Wartezeiten rechnen. Daher rät DRK-Vorstand Rüdiger Unger dazu, sich weiterhin übers Impf-Portal oder die Telefonhotline ( 0800-0 899 089 ) einen Termin zu besorgen.

Demnächst sollen Senioren und eingeschränkte Menschen mit Fahrdiensten in Impfzentren gefahren werden, kündigte Köpping an. ohne genauere etails zu nennen.

Weil für diese Woche doppelt so viel Impfstoff nach Sachsen geliefert wurde als erwartet, planen Land und DRK Impfaktionen in Stadtteilen und einzelnen Quartieren in Städten. Dort sollen die 30 mobilen Impfteams zum Einsatz kommen. Mit Veranstaltern berate man derzeit große Einzelaktionen, um Impfwillige und Unentschlossene zu erreichen, sagte DRK-Vorstand Rüdiger Unger. Demnach hat der Fußballverein FC Erzgebirge Aue zugesagt, eine Impfaktion in seinem Stadion durchzuführen. Einige Spieler des Vereins wollten den Tag unterstützen. Wann genau die Aktion startet, werde noch beraten.

Sozialministerin Köpping sagte, sie könne sich solche Aktionen auch in anderen Stadien in Dresden und Leipzig gut vorstellen, im Handball, bei anderen Sport-Events oder in Supermärkten wie Aldi.

Es ist ja immer viel gepriesen worden in Deutschland, dass man in anderen Ländern so schnell Impfstationen eingerichtet hat. Dem wollen wir folgen. Wenn da jemand eine super Idee hat, die prüfen wir gerne. Wir wollen, dass geimpft wird. Petra Köpping sächsische Sozialministerin (SPD)

Mobile Impfteams in Supermärkten? Warum nicht, sagt Sachsens Gesundheitsministerin Köpping und wirbt dafür, Ideen einzubringen, wie man Menschen leicht für Impfaktionen erreichen kann. Bildrechte: dpa

Das Impfzentrum in Grimma schließt zum 31. Juli, kündigte das DRK an. Alle weiteren Impfzentren im Land sollen bis 30. September geöffnet bleiben. Nach Angaben von Sozialministerin Köpping diskutierten die Länder derzeit mit dem Bund, ob und wie in Krankenhäusern geimpft werden könne.

"Zudem ist noch unklar, wann und für wen eine dritte Impfung nötig wird. Wir arbeiten an einem Konzept", sagte Köpping zu Plänen für den Herbst. Noch sei unklar, ob dann sogenannte Impfstationen offen gehalten würden oder nicht.

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping hat am gestrigen Montag im Impfzentrum Leipzig ihre Zweitimpfung mit Astrazeneca erhalten. "Es geht mir gut. Der Arm tut ein bisschen weh, aber es ist aushaltbar", sagte die Politikerin und warb dafür, die Impfangebote im Land anzunehmen. Bildrechte: dpa