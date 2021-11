Für Impfwillige in Sachsen sind Impfaktionen der mobilen DRK-Teams oft der einzige Weg, zügig an eine Impfung zu kommen. Die Kassenärztliche Vereinigung bewertete den Einsatz der Impfteams ganz anders. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Während der Unmut über den schleppenden Impffortschritt in Sachsen wächst, verlangen Landesärztekammer und Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS), die mobilen Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes zum Jahresende auslaufen zu lassen. Das geht aus internen Schreiben hervor, die MDR SACHSEN vorliegen. Zudem wird daraus deutlich, dass die KVS die Impfteams auch schon für den Herbst für überflüssig hielt.

Sachsen hat bundesweit die schlechteste Impfquote. In der vergangenen Woche hatte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) eingeräumt, dass es im Freistaat nicht gelungen sei, einen Schutzwall an Geimpften aufzubauen. In Sachsen sind nur 59,4 Prozent der Menschen einmal und 57,2 Prozent doppelt geimpft (Stand: 10. November).

Arbeit am Limit und Frust bei Impfwilligen

Die 30 mobilen Impfteams in Sachsen arbeiten nach Einschätzung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an der Belastungsgrenze. Die Teams seien flächendeckend über ihre Kapazitätsgrenze hinaus im Einsatz, urteilte des DRK bereits vor Tagen. Man habe insgesamt 3.000 Impfungen pro Tag geplant, tageweise waren es inzwischen 4.500. Die Kapazitäten sollen noch in dieser Woche aufgestockt werden auf 6.000 Impfungen am Tag, hatte am Dienstag das Ministerium mitgeteilt.

Dennoch wächst der Frust ob der langen Wartezeiten oder weil Impfwillige weggeschickt werden mussten, weil der Impfstoff alle war. Die oppositionelle Linke verlangte wegen der großen Nachfrage nach sogenannten Booster-Impfungen, die zentralen Impfzentren wieder zu öffnen. die schlossen zum 30. September landesweit. "Es war ein Fehler, dass die Staatsregierung sämtliche Impfzentren so früh geschlossen hat. Sie müssen jetzt so schnell wie möglich reaktiviert werden", erklärte Parteichefin Susanne Schaper.

Schlange stehen für einen Pieks: Impfteams in Südwestsachsen erleben das jeden Tag wie hier in einer Sportgaststätte bei Chemnitz. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

KVS: Impfteams "nicht erforderliche Parallelstruktur"

Wäre es nach der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen gegangen, dann stünde Sachsen jetzt sogar ohne mobile Impfteams da. "Die KV Sachsen hatte den Einsatz der 30 mobilen Impfteams für die Durchführung der COVID-19-Impfungen vom 1. Oktober 2021 bis 31. Dezember 2021 bereits kritisch gesehen und für nicht erforderlich bewertet", heißt es in einem internen Schreiben der KVS ans Ministerium vom Oktober, das MDR SACHSEN vorliegt. Die Teams seien eine "nicht erforderliche, zusätzliche Parallelstruktur". Der Impfbedarf könne von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten bedient werden. "Wir sehen daher ein Potential von weit über 100.000 Impfungen pro Woche."

Doch Realität ist: Die niedergelassenen Fach- und Hausärzte können aktuell den Bedarf an Booster- und Erstimpfungen nicht decken. Laut Sozialministerium impfen von den etwa 4.000 Praxen aktuell nur 1.700. Noch im Oktober versprach die KVS dem Ministerium, die Praxen würden sich auch weiterhin mit Engagement an der Umsetzung der Impfstrategie beteiligen und mahnte: "Wir empfehlen hier, nicht den medienwirksamen Äußerungen einzelner, sondern der stillen Bereitschaft der überwiegenden Menge an Ärztinnen und Ärzten zu vertrauen."

Hausärzte in der Lage Arbeit mobiler Impfteams zu erledigen?

In einem Schreiben vom 4. November schließt sich die Landesärztekammer den Ausführungen der KVS an und verweist auf die bereits in der Vergangenheit geäußerte Auffassung, "dass die durch diese (Anm. d. Autorin: mobilen Teams) durchgeführten Impfungen vollständig auch vom System der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte mit erledigt werden können."