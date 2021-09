Wir gucken uns ja jede Woche ganz genau die Zahlen an: Wer hat Impfdurchbrüche? Wer hat Probleme? Und das sind vor allem Menschen über 70. Das sind diejenigen, die wirklich ein Problem haben, weil sie durch die Alterung des Immunsystems nicht so fit sind und nicht so eine gute Impfantwort haben. Zudem sind es Menschen mit Risikofaktoren, mit chronischen Krankheiten und auch mit Tumorerkrankungen. Das sind diejenigen, die wirklich von einer Booster-Impfung profitieren.