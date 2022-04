Reaktionen auf Abstimmung Gescheiterte Impfpflicht: "Schlechte Karten für Sachsen"

Seit mehreren Jahren hält Corona auch Sachsen in Atem. Um in Zukunft besser gewappnet zu sein, wollte die Bundesregierung eine allgemeine Impfpflicht einführen. Dafür gab es allerdings am Donnerstag keine Mehrheit im Bundestag. Nun befürchten Gesundheitsexperten erneut einen schwierigen Herbst und Winter.