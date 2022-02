Die Frage taucht derzeit immer wieder auf, wenn es um die einrichtungsgezogene Impfpflicht geht. Das Bundesgesundheitsministerium weist in dem Zusammenhang auf die besondere Verantwortung hin, die das Personal in den Gesundheitsberufen und in der Pflege trage. Bei der Arbeit komme es zum "intensiven und engen Kontakt zu Personengruppen mit einem hohen Risiko für einen schweren, schwersten oder gar tödlichen Verlauf einer Covid-19-Erkrankung", teilte das Ministerium MDR SACHSEN mit.