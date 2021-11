In Leipzig haben am Sonnabend zwei Kundgebungen für die allgemeine Impfpflicht stattgefunden. Unter dem Motto "Impfpflicht ab 18 statt Kinder mit Masken" fanden sich Menschen auf dem Augustusplatz zusammen, um deutlich zu machen, dass es eine gesellschaftliche Verantwortung für eine Impfung gibt, so die Veranstalter. Aufgrund der verschärften Maßnahmen in Sachsen sind aktuell lediglich ortsfeste Versammlungen von zehn Personen erlaubt.

Wir glauben, dass eine allgemeine Impfpflicht langfristig zu einer Befriedung der Situation beiträgt, da sie für manche einen Ausgang aus der Einbahnstraße bietet, in die sie sich in den letzten 1 1/2 Jahren manövriert haben.

Auch der deutsche Einzelhandel spricht sich für eine Impfpflicht aus. In einem Brief an die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) schreibt der Handelsverband HDE, angesichts der einschränkenden Maßnahmen für Gesellschaft und Wirtschaft brauche es jetzt eine Impfpflicht. Geboten sei eine "zeitnahe Einführung einer verfassungskonform ausgestalteten allgemeinen Impfpflicht mit klar definierten Ausnahmen", heißt es in dem Schreiben. Derzeit reiche die Impfquote nicht aus, um eine vierte Welle ausreichend einzudämmen. Die Impfquote in Sachsen liegt derzeit bei etwa 60 Prozent.